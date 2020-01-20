أعلن مساعد رئيس منظمة منطقة أروند الحرة للشؤون الثقافيّة والاجتماعيّة والسياحيّة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، قدرت الله طميميان، "تسهيل دخول السياح الأجانب خاصة العراقيين إلى مدينتي آبادان وخرمشهر".
ولفت خلال اجتماع مشترك مع الملحق الاقتصادي ومساعد القنصل الإيراني في البصرة، إلى أنّ "السياحة الطبيّة والدينيّة وأسواق آبادان وخرمشهر تُعتبر جذابة للسياح العراقيين، خاصة محافظة البصرة"، مشيرًا إلى أنّ "إزالة العقبات الراهنة يمكنها أن تلعب دورًا مميّزًا في سياق استقطاب المزيد من السياح لهذه المنطقة".
وأوضح أنّه "سيتمّ قريبًا افتتاح بنك أو مركز صرافة في منفذ شلمجة الحدودي، وسيجري من خلال هذه الخطوة حلّ مشكلة تبادل العملة للناشطين في القطاع السياحي والصرافين".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إيران أعلنت تسهيل دخول السياح الأجانب خاصة العراقيين إلى آبادان وخرمشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.