سلطات إيران أعلنت تسهيل دخول السياح الأجانب خاصة العراقيين إلى آبادان وخرمشهر

أعلن مساعد رئيس منظمة منطقة أروند الحرة للشؤون الثقافيّة والاجتماعيّة والسياحيّة في محافظة خوزستان جنوب غرب ​إيران​، قدرت الله طميميان، "تسهيل دخول السياح الأجانب خاصة العراقيين إلى مدينتي آبادان وخرمشهر".

ولفت خلال اجتماع مشترك مع الملحق الاقتصادي ومساعد القنصل الإيراني في ​البصرة​، إلى أنّ "السياحة الطبيّة والدينيّة وأسواق آبادان وخرمشهر تُعتبر جذابة للسياح العراقيين، خاصة محافظة البصرة"، مشيرًا إلى أنّ "إزالة العقبات الراهنة يمكنها أن تلعب دورًا مميّزًا في سياق استقطاب المزيد من السياح لهذه المنطقة".

وأوضح أنّه "سيتمّ قريبًا افتتاح بنك أو مركز صرافة في منفذ شلمجة الحدودي، وسيجري من خلال هذه الخطوة حلّ مشكلة تبادل العملة للناشطين في القطاع السياحي والصرافين".