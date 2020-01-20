قتيلان و15 جريحا في إطلاق نار في مدينة كانساس الأميركية

أفاد شبكة "CBSNews" الأميركي عن مقتل شخصين وإصابة 15 بجروح نتيجة إطلاق نار وقع خارج إحدى الحانات في مدينة ​كانساس​، مشيرة الى أنه تم نقل جميع الجرحى الى ​مستشفيات​ المنطقة وثلاثة منهم على الاقل في حالة حرجة، فيمان تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة في موقف السيارات.

من جهتها، أوضحت ​الشرطة​ أن شخصا أطلق النار على مجموعة من الناس ينتظرون الدخول الى الحانة، وعلى الإثر وقع إشتباك بين مطلق النار وحار الأمن، معربة عن إعتقادها أن أحد القتلى هو مطلق النار.