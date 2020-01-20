أفاد شبكة "CBSNews" الأميركي عن مقتل شخصين وإصابة 15 بجروح نتيجة إطلاق نار وقع خارج إحدى الحانات في مدينة كانساس، مشيرة الى أنه تم نقل جميع الجرحى الى مستشفيات المنطقة وثلاثة منهم على الاقل في حالة حرجة، فيمان تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة في موقف السيارات.
من جهتها، أوضحت الشرطة أن شخصا أطلق النار على مجموعة من الناس ينتظرون الدخول الى الحانة، وعلى الإثر وقع إشتباك بين مطلق النار وحار الأمن، معربة عن إعتقادها أن أحد القتلى هو مطلق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان و15 جريحا في إطلاق نار في مدينة كانساس الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.