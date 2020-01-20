أردوغان: لم نرسل قوات حتى الآن إلى ليبيا بل فقط أرسلنا مستشارين ومدرّبين

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "أننا لم نرسل قوات حتى الآن إلى ليبيا بل فقط أرسلنا مستشارين ومدرّبين"، مشيرا الى أنه "تم وضع الأساس لوقف إطلاق النار في ليبيا".
ولفت الى أن "خطواتنا بشأن ليبيا حققت توازنا بالمسار السياسي وسنواصل دعم هذا المسار بالميدان وبالمباحثات"، مؤكدا أنه "في حال الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي".
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