السيسي: أحذر من خطورة استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من استخدام منطق القوة بين الدول، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تجتمع مع الدول الإفريقية في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب.
وخلال كلمته خلال افتتاح أعمال القمة البريطانية الإفريقية، لفت السيسي إلى "خطورة ما يشهده العالم من اضطرابات وحالة عدم الاستقرار وانتشار ظاهرة الإرهاب"، مشددا على "خطورة تداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية معا"، محذراً من "خطورة استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية، ومن تصاعد القلق بسبب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وأشار أنه هناك أيضا الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متعددة الأبعاد، وتأثيرها على جهود تحقيق التنمية المستدامة.
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