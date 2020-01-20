السيسي: أحذر من خطورة استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية

حذر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، من استخدام منطق القوة بين الدول، مشيراً إلى أن ​المملكة المتحدة​ تجتمع مع الدول الإفريقية في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب.

وخلال كلمته خلال افتتاح أعمال القمة البريطانية الإفريقية، لفت السيسي إلى "خطورة ما يشهده ​العالم​ من اضطرابات وحالة عدم الاستقرار وانتشار ظاهرة ​الإرهاب​"، مشددا على "خطورة تداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية معا"، محذراً من "خطورة استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية، ومن تصاعد القلق بسبب تنامي ظاهرة ​الهجرة​ غير الشرعية".

وأشار أنه هناك أيضا الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متعددة الأبعاد، وتأثيرها على جهود تحقيق التنمية المستدامة.