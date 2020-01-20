شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوضع استراتيجية بين النقل والداخلية لمواجهة الحمولات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار حالات كثيرة لسقوط بعض الكباري وخاصة كباري المشاة، بسبب عدم التزام الشاحنات الكبيرة بالحد الأقصى للحمولة المسموح بها وفقاً للقوانين الموضوعة، مؤكدة أن هذا الأمر أصبح يهدد سلامة الجميع ويعرض حياتنا للخطر، خاصة وأنها تسبب الكثير من الحوادث وتودى بحياة المواطنين، وتتلف الكبارى والممتلكات العامة أيضاً، وهو ما يعد خسارة كبيرة.

وأشارت النائبة داليا يوسف، إلى أن مخالفات النقل الثقل بالحمولات الزائدة يعد واحداً من الأسباب الرئيسية لتدمير الطرق المصرية، مطالبة بضرورة وضع استراتيجية بالتعاون بين وزارتي النقل والداخلية لمنع الحمولات الزائدة وتوقيع غرامات وعقوبات قوية ضد المخالفين.

وكانت كشفت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة بخصوص تداول كتب للأطفال تحتوى على قصص متطرفة وتدعو للتعصب، أن بعضًا من قصص الأطفال تتحدث عن الذبح والدم والحروب، وتحتوي أيضًا على اغتصاب فتيات.

وأضافت داليا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكتب الموجودة في السوق بعض منها جاء من تونس وبيروت، وبعض منها مطبوع في مصر أيضًا.

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وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لوزارة الثقافة، لأن بعض كتب الأطفال التي تحرض على العنف مطبوعة فى مصر.

وشددت "داليا"، على ضرورة سحب كل الكتب والقصص المحرضة على العنف من الأسواق، معلقة: "بنتكلم ونجهز جيل عشان يشيل الراية، ومينفعش نملأ دماغ الأطفال بقصص فيها قتل واغتصاب".