شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب:قانون "دعم أسر الشهداء" قدم لهم امتيازات واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أبرز التشريعات التي أصدرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وقال خلال اللقاء الذي ضم عدد من النواب، أن أبرز التشريعات التي أصدرتها اللجنة، كان قانون "دعم اسر الشهداء".

وأكد أن هذا التشريع من أهم القوانين التي خرجت من البرلمان، خصوصا أنه قدم امتيازات واسعة لأسر الشهداء والمصابين خصوصا أنهم لم ينتموا فقط للمؤسسات العسكرية ولكن أيضا أصبح بعض ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين.

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ونوه القصبي، إلى أن التشريع قدم امتيازات واسعة لهم سواء علي مستوي المنح التعليمية أو فرص عمل أو حتي وحدات سكنية وامتيازات وتخفيضات في النوادي الاجتماعية ووسائل المواصلات، كاعتراف بسيط بما فعلوه لهذا البلد، وضحوا بدمائهم وأولادهم للحفاظ علي ترابها.

وتابع القصبي:" اللجنة كانت حريصة أثناء مناقشة قانون دعم أسر الشهداء، أن تكون الامتيازات المقدمة هي نفسها التي كانت موجودة في الماضي، فعلي سبيل المثال نصت اللجنة في التشريع أن يتمتع ابناء الشهيد بنفس المستوي التعليمي الذي كان موجود من قبل، فليس من المنطقي أن يكون أحد الأبناء في إحدي الجامعات الخاصة، ثم يتم نقله لجامعة أخر أقل في المستوي".