المستشار الملكي أندري أزولاي يتعرض لحادث سير رفقة ابنته

تعرض المستشار الملكي، أندري أوزولاي، صباح اليوم الاثنين، لحادث سير رفقة ابنته.
وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن المستشار الملكي تعرض لحادث السير، صباح اليوم، في منطقة دار بوعزة، نواحي مدينة الدارالبيضاء، وكان رفقة ابنته.
يشار إلى أن أزولاي كان، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة الصويرة، حيث حضر النشاط الملكي، الذي تم فيه تدشين دار الذاكرة، والعشاء، الذي أقامه الملك محمد السادس على شرف الطائفة اليهودية.
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