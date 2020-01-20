الفنان عبد القادر اعبابو في ذمة الله

توفي الممثل المسرحي، والشاعر، عبد القادر اعبابو، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 70 سنة، نتيجة وعكة صحية ألمت به، وجعلته يلج المستشفى الجامعي بمدينة مراكش، قبل أزيد من أسبوع.
وكانت الحالة الصحية للفنان اعبابو قد تدهورت بشكل كبير، ما دفع وزارة الثقافة إلى التدخل، للتكفل بمصاريف علاجه، إلا أن المرض كان أقوى، وأنهى حياته.
وولد الفنان المسرحي، عبد القادر اعبابو، عام 1950، في دار زيدوح نواحي مدينة بني ملال، وحصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية، كما كان عضوا في اتحاد كتاب المغرب، منذ عام 1985، وبدأ الكتابة عام 1969، ونشر أول نص شعري له عام 1982، كما كان مهتما بالمجال المسرحي، والكتابة الشعرية، والنقدية.
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