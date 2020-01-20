ولي العهد الإماراتي يحل بالمغرب بعد عودته من مؤتمر برلين والملك يخصه بزيارة

زار الملك محمد السادس، صباح اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقر إقامته بالمغرب.

اللقاء، الذي نقلته وسائل إعلام إماراتية، اليوم، يأتي بعد وصول ولي عهد أبو ظبي للمغرب، قادما إليه من مؤتمر برلين في ألمانيا حول الأزمة الليبية، وهو المؤتمر الذي لم توجه فيه الدعوة إلى المغرب.

وتأتي زيارة المسؤول الإماراتي المغرب، اليوم، بعد أشهر من الحديث عن أزمة مغربية إماراتية صامتة، استدعى فيها المغرب سفيريه في أبو ظبي، والرياض للتباحث.

وكان المغرب قد انسحب، قبل أشهر، من قوات التحالف الدولية في اليمن، التي كانت الإمارات طرفا أساسيا فيها، كما تغيب عن لقاءات التنسيق العسكري، التي تضم مسؤولين من دول السعودية، والإمارات، ومصر، والمناورات المشتركة بين هذه الدول، واكتفى، رسميا، بالإعلان عن “تغيير” مشاركته في قوات هذا التحالف في اليمن.