بعد تدخله العنيف.. الناجي يعتذر لبنحليب: “أنت صديقي ولم تكن لي نية مبيتة” – صورة

قدم العربي الناجي، لاعب فريق نهضة بركان اعتذاره لمحمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي، وذلك عقب التدخل العنيف الذي أحدثه ضمه، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من البطولة الاحترافية، ما أدى لتعرضه لإصابة خطيرة.

وكتب الناجي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” تدوينة يقدم فيها اعتذاره ل”صديقه” محمود بنحليب، مؤكدا على أن هدا التدخل لم يكن مقصودا.

وكتب الناجي ما يلي:

جزير ذكره أن بنحليب غادر الملعب اضطراريا في أول ربع ساعة من المباراة، وأولى المؤشرات تشير إلى تعرضه لاصابة خطيرة على مستوى الركبة، قد تغيبه لمدة طويلة عن الملاعب.