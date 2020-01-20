الوزير “أمكراز” يتعرض لحادث سير بالطريق السيار.. تلقى العلاجات وغادر المستشفى

تعرض وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، صباح اليوم الإثنين، لحادث سير على الطريق السيار بين الصخيرات والرباط.

وقالت مصادر مقربة من الوزير، إن الحادث خلف إصابة طفيفة للوزير، تلقى على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى، بينما لم يصب السائق.

ومباشرة بعد الحادث، وبعد تلقي العلاجات اللازمة، غادر الوزير المستشفى، وهو الآن بمنزله بالرباط.

وكان الوزير أمس في الدشيرة الجهادية نواحي أكادير، وتعرض للحادث وهو عائد للعاصمة الرباط من مطار محمد الخامس، رفقة سائقه، حيث انزلقت السيارة بسبب وجود بنزين على الطريق، نتيجة حادث سير سابق عرفه ذات المقطع الطرقي، على الأرجح، يؤكد مصدر مقرب منه.