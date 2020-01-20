جماعة القنيطرة تطمئن الساكنة.. بلمقيصية: لا ارتباك في حركة النقل بالمدينة

أعلنت جمعية لحافلات نقل المستخدمين في المدينة عن وقف خدماتها، اليوم الاثنين، في القنيطرة، وسط سعي المجلس المسير لطمأنة الساكنة.

وفي ذات السياق، قال رشيد بلمقيصية، نائب عمدة القنيطرة، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم، إن الحافلات، التي أعلنت عن إضراب عن العمل، اليوم، ليست تلك التي يتعامل معها مجلس المدينة لفك أزمة النقل، مؤكدا أنه عاين بنفسه، صباح اليوم، حركة النقل الحضري في المدينة، ولم يسجل أي اختلال، أو ارتباك فيها، مشددا على أن الحافلات تشتغل بشكل طبيعي.

وكانت جمعية اتحاد أرباب حافلات نقل المستخدمين بالقنيطرة قد أصدرت بلاغا، نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت فيه توقيف خدماتها لنقل سكان مدينة القنيطرة، ما أثار مخاوف الساكنة من ارتباك حركة النقل.

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يشار إلى أن المئات من عمال شركة “الكرامة بيس”، التي تدبر النقل الحضري بمدينة القنيطرة، لجؤوا إلى احتلال مقر الشركة، قبل أيام، احتجاجا على توقفها المفاجئ عن العمل، بدعوى أنها تعاني صعوبات مالية.

وضعية شركة “الكرامة بيس” خلقت أزمة في قطاع النقل في مدينة القنيطرة، التي اتهم مجلسها الشركة بالإخلال بالعقد المبرم بينهما.

ولإيجاد حل مؤقت، لجأت الجماعة الحضرية إلى الاستعانة بحافلات صغيرة خاصة بالمستخدمين، لنقل المواطنين بـ5 دراهم في كل رحلة، كحل مؤقت، في انتظار فسخ العقد مع شركة “الكرامة بيس“، ومطالبتها بالتعويض، وإطلاق صفقة جديدة.