ريهانا تنفصل عن الملياردير السعودي حسن جميل.. والسبب: سئمت منه

انفصلت الفنانة العالمية ريهانا، أخيرا، عن حبيبها السعودي، حسن جميل، بعد علاقة مواعدة، دامت 3 سنوات، عاشا أغلب الأوقات فيها معا.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، خبر انفصال النجمة ريهانا عن رجل الأعمال الشاب السعودي، حسن جميل، فيما ذكرت مجلة “هاربرز بازار” أن ذلك تم لأنها “سئمت منه”.

ونقلت “هاربرز بازار”، عن مصادر مقربة من ريهانا، أن هذه الأخيرة أنهت علاقتها مع حسن جميل، بعدما سئمت منه، وهي من طينة النساء، اللواتي يسأمن من العلاقة في كل مرة تواعد فيها رجلا.

ويعتبر حسن جميل سليل أسرة من الأغنياء على المستوى العربي، فهو ابن الملياردير السعودي، عبد اللطيف جميل، ويشغل في الفترة الحالية منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “عبد اللطيف جميل”، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتوزيع، وتجارة سيارات “تويوتا” في السعودية، وفي 7 دول أخرى.

وكانت علاقة ريهانا، وجميل منذ انطلاقها موضوعا اهتم به الجمهور كثيرا، وكانا يظهران معا بشكل يوحي بأن علاقتهما يمكن أن تنتهي بالزواج، غير أن ما حدث عكس ذلك.