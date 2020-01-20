تل السبع: اعتداء على مدير البريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى شخصان على مدير مكتب البريد في تل السبع، رشاد نعمان هنية (27 عاما)، وطعناه في كتفه وظهره، صباح اليوم الإثنين.
وذكر شهود عيان أن المعتديين أصابا موظفة في البريد حين أغلقا الباب ولاذا بالفرار من المكان.
وجرى نقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، وأفيد أن حالته متوسطة ومستقرة.
واستدعيت الشرطة وباشرت بالتحقيق في ملابسات الاعتداء، ووفقا للشرطة فإن الخلفية لم تكن "محاولة سطو".
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