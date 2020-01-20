إضراب في مجلس شعب إثر حريق بالمبنى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض قسم من أقسام المجلس المحلي في قرية شعب لعملية حرق فجر اليوم، الإثنين.

وأعلنت لجنة الموظفين في المجلس المحلي الإضراب الشامل وعدم استقبال الجمهور، اليوم، في أعقاب الحريق في بناية المجلس والذي أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في أحد أقسام المجلس.

وشجب رئيس مجلس شعب المحلي، محمود بقاعي، باسم المجلس المحلي، رئيسا وأعضاء، موظفين وعاملين عملية إحراق قسم من أقسام المجلس المحلي، فجر اليوم، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء على المؤسسة الأولى في القرية يعد سابقة خطيرة وهو بمثابة اعتداء على كافة أهالي القرية".

وأكد أنه "لن نتساهل مع هذا الحدث الجبان وقد طالبنا الشرطة بالتحقيق الجدي والمكثف للوصول إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة فورا".

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