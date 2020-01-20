شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تعاود القصف على المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة اليوم الأحد، في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120. Advertisements وقالت المصادر، أن استهدفت المواقع نفسها على فترات متقطعة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا. وطبقاً للمصادر، فقد عاودت المليشيات إطلاق نيران أسلحتها المتوسطة والأسلحة القناصة صوب مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي.

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