شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني: اللغة العربية تُدرس في 50 جامعة صينية والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير الصين الشعبية في المملكة تشن وي تشينغ، إن بدء تعليم اللغة الصينية في المملكة من الخطوات المهمة، مضيفاً "لأن التواصل اللغوي مهم، فتدرس اللغة العربية في أكثر من 50 جامعة صينية".

وتابع عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تخدم الجهود المشتركة هدفا واحدا، وهو صداقة طويلة الأثر بين البلدين ولنخلق مستقبل أفضل يداً بيد".