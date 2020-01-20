شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الهجوم الحوثي الإرهابي يعطل الحل السلمي والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمين العام في بيان له اليوم إن الهجوم يأتي في توقيت دقيق بهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.
وأشار البيان إلى أن الهجوم والذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، يُشير مُجدداً إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لصرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلاتٍ وتحديات داخلية.
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