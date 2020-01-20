من هي 'مفيدة عبد الرحمن' التي يحتفل بها غوغل اليوم؟

لذلك نقدم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن، التي تحتفل "غوغل" بها:

لكن يتساءل الكثيرون من هي مفيدة عبد الرحمن وما سر احتفال "غوغل" بذكرى ميلادها الـ106.

1- أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية.

2- أول امرأة ترفع دعوى قضائية أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.

3- التحقت بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام 1935، وحصلت على بكالوريوس الحقوق عام 1939.

4- حظيت بشهرة كبيرة من أول قضية رافعت فيها، كانت "قتل غير متعمد"، خاصة بعدما حصلت على حكم البراءة لموكلها.

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5- حظيت بشهرة واسعة أيضا عند دفاعها عن درية شفيق في فبراير/شباط 1951، التي اتهمت بتنظيم مسيرة نسائية لمقاطعة البرلمان للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.



6- في عام 1959، أصبحت عضوة في البرلمان المصري عن الغورية والأزبكية لمدة 17 عاما متتالية.