من هي 'مفيدة عبد الرحمن' التي يحتفل بها غوغل اليوم؟

يحتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني، بولادة المحامية المصرية، مفيدة عبد الرحمن.
لذلك نقدم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن، التي تحتفل "غوغل" بها:
2- أول امرأة ترفع دعوى قضائية أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.
3- التحقت بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام 1935، وحصلت على بكالوريوس الحقوق عام 1939.
4- حظيت بشهرة كبيرة من أول قضية رافعت فيها، كانت "قتل غير متعمد"، خاصة بعدما حصلت على حكم البراءة لموكلها.
5- حظيت بشهرة واسعة أيضا عند دفاعها عن درية شفيق في فبراير/شباط 1951، التي اتهمت بتنظيم مسيرة نسائية لمقاطعة البرلمان للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
6- في عام 1959، أصبحت عضوة في البرلمان المصري عن الغورية والأزبكية لمدة 17 عاما متتالية.
8- المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في الستينيات.
9- حصلت على لقب "الأم العاملة المثالية"، نظرا لأنها كانت محامية وبرلمانية وناشطة حقوقية وأم لتسعة أبناء.
10- توفيت مفيدة عبد الرحمن يوم 3 سبتمبر/أيلول 2002، عن عمر يناهز الـ88 عاما.
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