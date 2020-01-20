حالات اختناق واصابات 'بعضها خطرة' قرب محمد القاسم وسط بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بحدوث حالات اختناق واصابات "بعضها خطرة" قرب طريق محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن أكثر من 17 حالة اختناق واصابات بعضها خطرة حدثت، ظهر اليوم، ضمن مقتربات محمد القاسم في منطقة النهضة وساحة الطيران، وسط بغداد، وذلك باطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص لابعاد المحتجين عن الطريق العام".
وأوضح المصدرالى أن "القوات الامنية فرضت طوقا على تلك المناطق واتخذت اجراءات مشددة لاعادة فتح الطرق ومنع غلقها امام حركة السير"، مشيرا الى "نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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