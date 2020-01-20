الحريري يطالب بحكومة جديدة: استمرار تصريف الأعمال ليس الحل

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية "المستقيل" سعد الحريري، اليوم الاثنين، أن استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، مشددا على وقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية.
وأضاف الحريري، أن "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً في ما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".
وختم الحريري قائلا: "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".
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