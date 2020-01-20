متظاهرون يعيدون غلق سريع محمد القاسم ببغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم اعادة قطع سريع محمد القاسم في بغداد امام حركة السير. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اعادوا قطع سريع محمد القاسم قرب تقاطع قرطبة وسط بغداد قبل قليل، امام حركة السير". واضاف المصدر ان "قطع السريع تم بواسطة الاطارات المحروقة".



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