"نيويورك تايمز" تتخلى عن جو بايدن وتدعم سيدتين للرئاسة

صادق مجلس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" على تأييد كل من إليزابيث وارين وإيمي كلوبشر كمرشحتين ديمقراطيتين محتملتين في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

ويأتي دعم هيئة التحرير لكل من وارن وكلوبشر قبل أسبوعين من المؤتمرات الحزبية في ولاية آيوا في 3 فبراير/شباط المقبل، وهي أول ولاية تختار مرشحها لمنافسة دونالد ترامب.

وأمضى مجلس إدارة نيويورك تايمز المكون من 15 عضوا، المنفصل عن غرفة الأخبار في الصحيفة، أكثر من 12 ساعة في الاجتماع مع 9 مرشحين محتملين لاتخاذ القرار.

وفي عام 2016، أيدت الصحيفة هيلاري كلينتون.

وكان مجلس التحرير قد قام بإجراء مقابلة صحفية مع وارين لمدة 80 دقيقة في 4 ديسمبر/كانون الأول، وكذلك كلوبشر لمدة 90 دقيقة يوم 10 من الشهر ذاته، واختارتهما هيئة التحرير كأفضل اثنين من المرشحين.

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وفي افتتاحية الصحيفة، وصف مجلس الإدارة وارين وكلوبشر بأنهما أكثر المؤيدين للأفكار الجديدة والتقدمية.

وبررت "نيويورك تايمز" تراجع فرص جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن برنامجه ليس فيه جديد ويعيد إنتاج فترات سابقة من أجل الحفاظ على وضع مستقر.

كما يواجه المرشح المحتمل بيرني ساندرز، مشكلات حقيقية أخرى تحول بينه وبين الرئاسة الأمريكية؛ حيث أعلن أنه مع الاشتراكية الديمقراطية وهي تمثل عائقا مطلقا لتطلعاته الرئاسية؛ حيث توجد كراهية تاريخية لمعظم الأمريكيين تجاه الاشتراكية، ويعتقدون أن فلسفة الرخاء الاقتصادي الواسع النطاق سيحول دون تطورها في الولايات المتحدة.

وآيمي كلوبشر هي سيناتور أمريكي كبير من ولاية مينيسوتا، تم انتخابها لأول مرة كديمقراطية في مجلس الشيوخ عام 2006، وأعيد انتخابها عام 2012 و2018. وتنتهي مدة ولايتها الحالية يوم 3 يناير/كانون الثاني 2025، وتعمل في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وقبل انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، ترأست كلوبشر، مكتب للمدعي العام في مينيسوتا لمدة 8 سنوات؛ ما يجعل محاكمة المجرمين العنيفين والمحترفين من أهم أولوياتها.

أما إليزابيث وارين، فهي سياسية أمريكية وأكاديمية سابقة، شغلت منصب سيناتور عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 2013، وكانت تعمل سابقا أستاذة بكلية الحقوق متخصصة في قانون الإفلاس.

ومن المقرر أن يخوض أي مرشح يختاره الحزب الديمقراطي المنافسة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب.