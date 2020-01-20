احتجاجات العراق وجاسوس إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة نجد: ألمانيا تبدأ محاكمة مترجم للجيش بتهمة "التجسس" لصالح إيران، الاغتيالات سلاح مليشيات إيران لتكميم أفواه صحفيي العراق، عسكري ليبي: برلين بداية الحل ولا بديل لتفكيك المليشيات، سياسة احتجاجات وأعمال عنف بـ10 محافظات عراقية لتسريع تشكيل الحكومة، بعد رفض إيران.. كندا تصر على إرسال صندوقي الطائرة المنكوبة لفرنسا، قرقاش: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ألمانيا تسعى لإعادة النظر في العملية "صوفيا" بالمتوسط عقب مؤتمر برلين، مصدران فلسطيني وغربي يرجحان إطلاق صفقة القرن قبل نهاية يناير، الدفاعات السورية تتصدى لطائرات مسيرة تستهدف مطار حميميم.

كما تطالعون أيضا: عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات بقمة برلين حول ليبيا، عراك بالأيدي بين رئيسي بلديتين من تحالف أردوغان في تركيا، موراليس يعلن مرشحي حزبه لانتخابات الرئاسة في بوليفيا، العراق يبحث في الصين وروسيا وأوكرانيا عن منظومة دفاع جوي، السعودية: الهجوم الحوثي على "مسجد مأرب" تقويض متعمد للمسار السياسي، وزراء ونواب يحملون حزب الله وحلفاءه مسؤولية العنف الدامي في بيروت، "إكس-61 إيه".. أول نموذج للطائرات القتالية المسيرة يسقط في الاختبار

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وعلى الصعيد الاقتصادي تقرأون: ترامب عن اتفاق التجارة مع الصين: فاق توقعاتي، أسعار الغاز "الصادمة" تضع الأتراك تحت مقصلة "الصقيع"، تقرير دولي: 1% استثمارات قطاع النفط في الطاقة النظيفة، قانون أردني لحظر استيراد الغاز من إسرائيل، الأحداث في ليبيا والعراق تصعد بأسعار النفط، أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق وسط انخفاض التداولات، قمة لندن للاستثمار.. بريطانيا تبحث عن شركاء جدد.

وفي الفن نجد: بنحو 60 مليون دولار.. "باد بويز فور لايف" يتصدر شباك التذاكر

ورياضيا: جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الأحد

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020.

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