استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مسيرات العودة بغزة

استُشهد فلسطيني، الإثنين، متأثرا بإصابته السابقة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "عامر الحجار (30 عاما) من سكان منطقة الصفطاوي شمال غزة استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في 30 مارس/آذار 2018 (أي الجمعة الأولى في مسيرات العودة)".



وظهر اليوم، شارك المئات في تشييع الشهيد الحجار عقب إلقاء نظرة الوداع الأخيرة والصلاة عليه.

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وخلال مسيرة التشييع، ردد المشاركون هتافات تندد باعتداءات الاحتلال وتتعهد بمواصلة درب الشهداء والثأر لهم.

وكانت مظاهرات العودة تجري أسبوعيا منذ انطلاقها، إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تعليقها 3 أشهر مطلع العام الجاري، على أن تُستأنف في الذكرى الثانية 30 مارس/آذار المقبل، ومن ثم تتحول إلى مظاهرة شهرية.

ووفق معطيات فلسطينية، فقد استُشهد منذ انطلاق المسيرة، 366 شخصا وأصيب الآلاف، جراء استهداف المتظاهرين واعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.