وزير الدفاع السوداني يؤكد "أزلية" العلاقات مع إثيوبيا

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الإثنين، أزلية العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك للاستفادة من موارد البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع السوداني بمكتبه في الخرطوم اليوم سفروا جادسو تدتشا السفير الإثيوبي بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية جعل الحدود بين البلدين ذات طبيعة مرنة تحقق الأمن والاستقرار للمكونات السكانية والمجتمع المحلي بطرفي الحدود، مع الإسراع في تكوين القوات السودانية الإثيوبية المشتركة لمنع الجريمة العابرة والحفاظ على أمن المواطنين بالحدود ومحاربة عمليات التهريب المختلفة.

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وأشادا بمستوى التعاون على مستوى العلاقات القيادية والعسكرية، وأهمية استمرار الاجتماعات بين الفرق الحدودية بالبلدين لتنسيق الجهود الأمنية.

بدوره، عبّر السفير تدتشا عن التزام إثيوبيا الكامل بالدعم السياسي للسودان، بما يؤمن الاستقرار السياسي بالداخل، وعلى المستوى الدولي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمّن التعاون السوداني المستمر مع الجانب الإثيوبي لمعالجة مشكلات الحدود بالحوار والتعاون المثمر خاصة في الجانب الأمني.

واقترح أن يكون التكامل الاقتصادي أحد الحلول لمعالجة المشكلات بما يرضي ويحقق مفاهيم المجتمع المحلي بالبلدين، داعيا إلى تعزيز عمل مفوضية الحدود المشتركة وتقوية العلاقات بالتنسيق الأمني على مستوى وزارتي الدفاع بالبلدين.