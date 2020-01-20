مقتل 5 عناصر من "الشباب" الإرهابية جنوب شرقي الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية، الإثنين، مقتل 5 عناصر من مسلحي حركة الشباب الإرهابية خلال مواجهات في بلدة ميركا بإقليم شبيلي جنوب شرقي البلاد.



وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر إن الاشتباك الذي وقع، أمس، نتيجة هجوم الحركة الإرهابية لم يسفر عن وقوع ضحايا بين الجنود أو المدنيين.

ويذكر أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة مقديشو، السبت الماضي.

وكان الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا للشوارع في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري للمطالبة بإنهاء الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات المسلحة. وكان تفجير قبل التظاهر بـ5 أيام قد أودى بحياة أكثر من 80 شخصا.

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وتعرضت قاعدة عسكرية في كينيا، تستخدمها القوات الأمريكية والكينية، لهجوم مطلع هذا الشهر، حيث لقى 3 أمريكيين حتفهم.

وتدعم أمريكا القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، وقد شنّت عدة هجمات جوية تستهدف الحركة في الصومال.

وحذرت بريطانيا، الأحد الماضي، رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في كينيا، بسبب ما عدته تهديدا أمنيا محتملا في تلك المناطق.

وفي الأسابيع الماضية، فرضت الحكومة الكينية قيودا على المسافرين وحافلات الركاب في الطريق بين لامو وممباسا؛ لمنع مسلحي الحركة من التسلل إلى داخل كينيا.

ويستغل إرهابيو حركة الشباب الحدود الهشة الممتدة بين كينيا والصومال وكثافة التداخل القبلي والسكاني بين القبائل والمجموعات، للتسلل إلى داخل كينيا واتخاذ المناطق الحدودية قاعدة للانطلاق لشن هجمات إرهابية.