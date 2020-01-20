ألمانيا تعتبر وقف دعم الجماعات المسلحة بليبيا أبرز نتائج "برلين"

اعتبرت ألمانيا، الإثنين، أن أبرز أهداف مؤتمر برلين بشأن ليبيا التي تحققت هو وقف دعم الجماعات المسلحة التي نشطت في البلاد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تغريدات عبر حساب الوزارة على تويتر، إن أهداف مؤتمر برلين بشأن ليبيا تحققت بالكامل، لافتا إلى أن أهمها ضمان وقف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف ماس: "سنواصل مناقشة الأزمة الليبية في اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة بمؤتمر برلين مطلع فبراير/شباط المقبل".

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والأحد، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.





واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.