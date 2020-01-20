وزير خارجية إيران: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي انتهت

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري على الانترنت عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت. وأضاف ظريف "خطوات تقليص الالتزامات (بموجب الاتفاق النووي) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".

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