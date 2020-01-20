انت الان تتابع المتحدث باسم أردوغان: قمة برلين بشأن ليبيا "فرصة" لحل سياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعرب المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد أمس الأحد في العاصمة الألمانية.
وكتب إبراهيم قالن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "قمة برلين فرصة مهمة لإنهاء المعارك وللتوصل لحل سياسي في ليبيا"، مضيفا أن تركيا فاعل محوري في العملية وستواصل العمل من أجل سياسة سلمية.
تجدر الإشارة إلى أن أنقرة تدعم حكومة رئيس الوزراء الليبي المعترف بها دوليا فايز السراج، كما أرسلت جنودا إلى هناك. وبحسب أردوغان، يتولى هؤلاء الجنود مهام تنسيقية فقط.
ويدخل السراج في معارك ضد المشير خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات وروسيا على وجه الخصوص، والذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.
وانتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم أردوغان: قمة برلين بشأن ليبيا "فرصة" لحل سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.