بريطانيا تطلق خدمة "بوابة النمو" لتعزيز التجارة والاستثمارات بأفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

أطلقت بريطانيا خدمة "بوابة النمو" لمساعدة المستثمرين الأفارقة، والدوليين، والبريطانيين على الدخول فى شراكات استثمارية، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية التى افتتحها صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة البريطانية "لندن" الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووفقا للحكومة البريطانية، سوف توفر خدمة "بوابة النمو" لكافة المستثمرين فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية والمالية التى توفرها بريطانيا للدول الأفريقية على شبكة "الإنترنت ". وتسعى بريطانيا، لكى تكون أكبر مستثمر من "مجموعة السبع" الصناعية بالقارة الأفريقية بحلول عام "2022"، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء. وكانت بريطانيا، قد أعلنت فى أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لأفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترلينى. وتشير الاحصائيات، إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترلينى عام 2018 ، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الأفريقية إلى حوالى ألفى شركة ، فيما ارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار - حوالى 15.83 مليار جنيه إسترلينى العام الماضى "2019". وتشمل البوابة معلومات إلكترونية، حيث سيقدم قسم من موقع great.gov.uk، معلومات محدثة عن عرض التجارة والاستثمار والتمويل للحكومة البريطانية وأيضا توجيه السوق الأفريقى. وتشمل أيضا فريق من المتخصصين فى التجارة والاستثمار فى بريطانيا يساعد الشركات الأفريقية على التصدير إلى بريطانيا وإيجاد شركاء استثمار ومساعدة الشركات البريطانية والدولية على التجارة والاستثمار فى أفريقيا. وسيعمل الفريق عن كثب مع مفوضة الملكة إليزابيث للتجارة مع أفريقيا إيما وايدسميث. وستكون الخدمة الإلكترونية لبوابة النمو متاحة لكل الشركات الأفريقية والبريطانية والدولية الأخرى، وسيكون هناك دعم إضافى متاح للشركات الراغبة فى الجمع بين التنمية التجارية والتأثير الاجتماعى فى أفريقيا. وقال البيان، إن الحكومة البريطانية عازمة على تقديم الدعم للشركات الأفريقية لإيجاد شركاء التجارة والاستثمار والحصول على الخبرة والمشورة البريطانية. وبالنسبة للشركات البريطانية، فإن الخدمة تقدم مزيدا من المساعدة للشركات البريطانية لإيجاد شركاء تجاريين جدد والاستفادة من فرص النمو الدولى فى الأسواق الأفريقية.

