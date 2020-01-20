الحريري: الجيش يتولى مسؤولية تطبيق القوانين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، "القوى الأمنية والجيش يتوليان مسؤولياتهما في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهما يتحملان يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية".

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وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "القوى الأمنية والجيش يتوليان مسؤولياتهما في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهما يتحملان يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية"، معتبرا أن "الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وشدد الحريري على أن "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم".

وأكد أن "حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما، فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل الحكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".

وكان الحريري استقال في 29 أكتوبر الماضي إثر احتجاجات شعبية انطلقت في 17 أكتوبر اعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.