تعديلات تميم على قانون العقوبات تثير غضب شعبي كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

سادت حالة من الغضب بين المواطنين القطريين، بعد إصدار تميم بن حمد أمير قطر، تعديلات على قانون العقوبات، ووفقا للتعديلات الجديدة التي ادخلها تميم على قانون العقوبات والتي تستهدف المعارضين، فانه يحق وفقا للقانون الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يعارض تميم او أعاد نشر أخبار، أو بيانات، أو شائعات كاذبةأو مغرضة، أو دعاية مثيرة.



كما شملت التعديلات الجديدة ان يتم تطبيق العقوبات على كل من تعتبره الدول يثير الرأي العام، أويقوم بزعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة، وهي مصطلحات وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانها مطاطة وتحتمل التأويل.

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التعديلات زيادة للخناق

و قال الكاتب القطري "فيصل محمد المرزوقي " في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ان الأوطان التي لا تقبل النقد تترهل، النقد عافية وغيابه مرض".

صحيفة قطرية تزيل خبر التعديلات

فيما أزالت جريدة "الراية القطرية" خبر التعديلات في قانون العقوبات الجديدة، بعد حالة الغضب التي اجتاحت المواطنين القطريين، حيث بررت الجريدة القطرية إزالة الخبر، بأنها حصلت عليه من مصدر غير رسمي.

وقالت الجريدة فى اعتذارها:" نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة، علمًا أنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي."