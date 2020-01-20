إصابة 15 ضابطا خلال تأمينهم احتجاجات بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

أُصيب آمر لواء بالشرطة الاتحادية العراقية و14 ضابطًا آخرون خلال قيامهم بتأمين وحماية المتظاهرين ومدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة بالعاصمة العراقية (بغداد)، وذكرت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الاثنين، أنه أثناء تأدية القوات الأمنية واجبها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجارة وإلقائها على القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولي بالشرطة العراقية بكسر بالساق و14 ضابطًا آخرين.



وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن القوات تواصل واجباتها الأمنية المكلفة بها ومستمرة بضبط النفس.

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام، اندلاع المظاهرات فى العراق، حيث قطع متظاهرون الطرق في العاصمة العراقية بغداد، وكذلك قطع المتظاهرون الطريق السريع الذي يربط الديوانية مع بقية محافظات العراق، فى الناصرية نصب المشاركون فى المظاهرات خيم الاعتصام على الطريق السريع، وفيما طلبت البعثة الأممية فى العراق، بضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات، وعدم انتهاك حقوق الإنسان.

يأتى ذلك مع قرب انتهاء المهلة التى أقرتها التنسيقيات، المنتهية صباح اليوم، ودعا الحراك الشعبى فى العراق إلى التصعيد فى الـ20 من يناير الجارى بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما فى المحافظات الجنوبية.

وأكد موقع "سكاى نيوز"، توافد إلى ساحات التظاهر فى المحافظات الجنوبية عدد كبير من المحتجين من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر، كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمى خلال اليومين القادمين فى حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

وأشار ناشطون مدنيون إلى أن التظاهرات غطت ميادين الاحتجاجات وشوارع محيطة، وسط هتافات ضد التدخلات الخارجية وأناشيد وطنية.