شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال تتصدى لهجوم على قاعدة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 وكالات تمكن الجيش الصومالي من التصدي لهجوم بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، نفذته عناصر لحركة الشباب المتمردة، على قاعدة عسكرية في ضواحي بلدة (ماركا) بجنوب الصومال.

وذكر راديو (شابيلي) الصومالي، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، وأجبرت المسلحين على التراجع إلى المكان الذي أتوا منه، إلا أنه لم يتسن بعد معرفة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات من الجانبين.

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