«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في موضع سخرية، رفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أحرجته بطلب نزعه "بالطو" كان يرتديه، في إشارة لعدم احترامه البروتوكولات الرسمية.



وظهر أردوغان رفقة ميركل، أمس الأحد، خلال المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي خلص إلى الاتفاق بين أعضائه على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.

فيما يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نتائج المحادثات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في ليبيا، التي عقدت في برلين، أمس.