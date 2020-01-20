سي ان ان.. صورة السيسي إلى جانب قادة شاركوا في مؤتمر برلين تحظى بتداول واسع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

نشر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في حسابه على فيس بوك، صورة جمعته مع قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، مساء الأحد.



ويظهر في الصورة بصحبة رئيس وزراء إيطاليا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي معلقاً على الصورة "نعمل على وقف النار وإطلاق عملية سياسية، وإجراء إصلاحات تتعلق بالخطة السياسية والاقتصادية والأمنية"، مؤكدًا على موقف بلاده الرافض للحل العسكري في ليبيا.

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وحظيت الصورة التي نشرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حسابه الرسمي على تويتر، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وانتهت فعاليات مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، مساء الأحد، بالتأكيد على احترام حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، والعمل على حل سياسي للأزمة واستمرار وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي.

وشارك في مؤتمر برلين قادة كل من ألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ومصر والجزائر وتركيا، بالإضافة إلى وزيري خارجية الإمارات والولايات المتحدة.