ترامب يعلن موعد عرض بنود «صفقة القرن» المرتقبة

ذكر موقع "أكسبوس" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراره بشأن موعد عرض بنود "صفقة القرن" المثيرة للجدل.
ونقل الموقع عن مصادر له في الإدارة الأمريكية قولها إن ترامب يستعجل عرض بنود "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية والمقرر إجراؤها في الثالث من مارس المقبل.
وأوضحت المصادر أن إعلان الرئيس الأمريكي لبنود الصفقة قبل إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية قد يدعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت أنه إذا تأخر ترامب عن الإعلان عنها في الوقت الحالي فإنها قد تتعطل بسبب إنشغال ترامب بحملته الانتخابية.
وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت مداولات مكثفة بين مستشاري ترامب المكلفين بملف الصفقة، إلا أن ترامب لم يجرِ مناقشة مع فريقه حول ما إذا كان سيقدم الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية أم لا.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بشأن موعد عرض بنود صفقة القرن يتوقف على عدة عوامل وهي:
تطورات مساءلة ترامب أمام الكونجرس الأمريكي، والاجتماعات التي ستجمعه بمستشاره جاريد كوشنر، وعدد من قادة المنطقة والعالم في قمة دافوس هذا الأسبوع.
وقالت الصمارد إنه من المقرر أن يسافر جاريد كوشنر من دافوس إلى القدس المحتلة يوم الأربعاء، للقاء نتنياهو وخصمه السياسي بيني جانتس، من أجل مناقشة صفقة القرن.
وأكدت المصادر أن نتنياهو يرغب أن يعلن البيت الأبيض عن صفقة القرن لتحويل تركيز حملته بعيدًا عن قضايا الفساد.
وتابعت المصادر أن خصم نتنياهو، جانتس، يرى أن الإعلان عن صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية يعد بمثابة تدخل انتخابي.
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