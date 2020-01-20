الكرملين: اللقاء مع حفتر ليس على جدول بوتين هذا الأسبوع

أعلنت الرئاسة الروسية (​الكرملين​) أنّ "زيارة قائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​ إلى ​روسيا​ لا يزال يكتنفها الغموض، وأنّ اللقاء معه ليس على جدول الرئيس ​فلاديمير بوتين​ هذا الأسبوع". إضغط للمزيد

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