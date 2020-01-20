جوزيب بوريل: سنبحث كل الخيارات لدعم الهدنة في ليبيا

أكد مسؤول ​السياسة​ الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، أنه لا يستبعد أي خيار فيما يتعلق بدعم الاتحاد لوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​.

وخلال تصريح صحفي، وردا على سؤال بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، أشار بوريل إلى أن الإتحاد "سيبحث كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن". لافتاً إلى أن "وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه، فلا يمكن القول ها هو وقف إطلاق النار وننساه، ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره".

كما أكد بوريل ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ ​المهاجرين​ ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد ​خفر السواحل​ الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف ​إيطاليا​، التي أبدت إستعدادها للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.