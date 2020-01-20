أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه لا يستبعد أي خيار فيما يتعلق بدعم الاتحاد لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وخلال تصريح صحفي، وردا على سؤال بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، أشار بوريل إلى أن الإتحاد "سيبحث كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن". لافتاً إلى أن "وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه، فلا يمكن القول ها هو وقف إطلاق النار وننساه، ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره".
كما أكد بوريل ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا، التي أبدت إستعدادها للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيب بوريل: سنبحث كل الخيارات لدعم الهدنة في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.