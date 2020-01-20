قيادة عمليات بغداد أعلنت إصابة 14 ضابطا وآمر لواء خلال الإحتجاجات الشعبية

أعلنت قيادة عمليات بغداد أنّ "أثناء تأدية قواتنا الأمنيّة واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة في العاصمة العراقية بغداد، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الأمنية به".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الفعل أدّى إلى جرح 14 ضابطًا، حيث كانت إصابتهم في الرأس، كما تعرّض آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية إلى كسر ساق قدمه اليسرى، وتمّ نقلهم للمستشفيات القريبة"، لافتةً إلى أنّ "رغم هذه الأفعال، استمرّت قواتنا بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنيّة المكلّفة بها".
ويشهد العراق احتجاجات منذ 25 تشرين الأول 2019، تخلّلتها أعمال عنف خلّفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجّين.
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