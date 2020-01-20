ظريف: أميركا باتت معزولة في مجلس الأمن الدولي

شدّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ على أنّ "السياسة الخارجيّة لإيران كانت ناجحة إلى درجة سعت ​الولايات المتحدة الأميركية​، بصفتها عضوًا دائمًا في ​مجلس الأمن الدولي​، إلى اتخاذ إجراءات ضدّ إيران، لكن تلك الجلسات تحوّلت إلى محاكمة للولايات المتحدة الّتي باتت معزولة في مجلس الأمن الدولي".

ولفت خلال حضوره في مجلس الشورى الإسلامي، إلى "وجوب أن نكون مجتهدين في التحليل، لكن في الممارسة يجب أن نكون دائمًا منفّذي سياسات إيران"، مبيّنًا أنّ "تصريحاته حول القدرة الصاروخية وغسيل الأموال قد تمّ تضخيمها"، مركّزًا على "أنّني قد أوضحت أنّ كلامي حول القدرة الصاروخية كان وفقًا لتأكيدات مفجر ​الثورة الإسلامية​ المبنية على أنّ ثقافة التضحية والشهادة هي الّتي تصون البلاد، وليست الأسلحة و​الصواريخ​".