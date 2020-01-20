شدّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على أنّ "السياسة الخارجيّة لإيران كانت ناجحة إلى درجة سعت الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات ضدّ إيران، لكن تلك الجلسات تحوّلت إلى محاكمة للولايات المتحدة الّتي باتت معزولة في مجلس الأمن الدولي".
ولفت خلال حضوره في مجلس الشورى الإسلامي، إلى "وجوب أن نكون مجتهدين في التحليل، لكن في الممارسة يجب أن نكون دائمًا منفّذي سياسات إيران"، مبيّنًا أنّ "تصريحاته حول القدرة الصاروخية وغسيل الأموال قد تمّ تضخيمها"، مركّزًا على "أنّني قد أوضحت أنّ كلامي حول القدرة الصاروخية كان وفقًا لتأكيدات مفجر الثورة الإسلامية المبنية على أنّ ثقافة التضحية والشهادة هي الّتي تصون البلاد، وليست الأسلحة والصواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أميركا باتت معزولة في مجلس الأمن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.