مسؤول إيراني رفيع: نستبعد تسبب هجوم سيبراني وقرصنة بحادثة سقوط الطائرة

أعلن رئيس لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الإيراني، مجتبى ذو النور، أن احتمال الحرب الإلكترونية والهجوم السيبراني بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية مستبعد جداً، وأن المرجح هو الخطأ البشري.

وبعد اجتماع رفيع المستوى، وحضره رئيس هيئة التحقيق التابعة للقوات المسلحة ومندوب منظمة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري ونائب القائد العام للجيش الإيراني ورئيس ​الطيران المدني​ والمدير العام لمطار الإمام الخميني الدولي، أشار ذو النور إلى أن "إحدى الملابسات المطروحة في هذه القضية هي احتمال الحرب الإلكترونية والهجوم السيبراني، لكن يمكن القول إن هذا الاحتمال غير وارد لحد الآن، لكن ليس بشكل قطعي، وليس من المستبعد أن يتم التوصل لمعلومات بهذا الشأن فيما بعد، لكن لحد الآن ليس هناك ما يثبت هذا الموضوع".

ولفت إلى أنه "يتم لحد الآن إثبات وجود خلل فيما يربط ال​منظومة​ الدفاعية بشبكة التحكم ب​إطلاق النار​، كما لم يتم إثبات قطع الاتصال بين المشغل والمنظومة بشبكة التحكم بإطلاق النار".

وأكد أن "الاحتمال الذي من المرجح أن يكون هو الأصح وفقا للأدلة والمعلومات الموجودة هو الخطأ البشري لدى منظومة الدفاع الجوي الإيرانية".