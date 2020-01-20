قتيل من بعلبك في حادث سير على طريق عام السريرة في جزين

أفادت معلومات ​صحفية​ عن مقتل المواطن (أ.ح.ي) من ​مدينة بعلبك​، وذلك جراء ​حادث سير​ على طريق عام السريرة في جزين، ونقلت جثته الى ​مستشفى جزين الحكومي​ . ويجري مخفر الريحان تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث. إضغط للمزيد

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