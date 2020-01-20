أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "العاصفة الثلجية المرتقبة بدأت تشتد وطأتها في منطقة حاصبيا، وقد بدأت الثلوج بالتساقط ابتداءً من ارتفاع 1500 متر وما فوق، إلّا أنّ جميع طرق المنطقة ما زالت سالكة أمام حركة السير".
ولفت إلى أنّ "تحسّبًا لاشتداد العاصفة، أكّد رئيسا اتحادا بلديات العرقوب محمد صعب والحاصباني سامي الصفدي، أنّ الأوضاع تحت السيطرة وأنّ الورش التابعة للاتحادين وُضعت في جهوزية تامّة، وقد اتّخذت الإجراءات اللوجستيّة والعملانيّة كافّة تحسّبًا لأي طارئ، وتقديم ما أمكن من مساعدات لأهلنا في هذه المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بدء تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق في حاصبيا وكل الطرق سالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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