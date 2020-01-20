النشرة: بدء تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق في حاصبيا وكل الطرق سالكة

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "​العاصفة الثلجية​ المرتقبة بدأت تشتد وطأتها في منطقة حاصبيا، وقد بدأت ​الثلوج​ بالتساقط ابتداءً من ارتفاع 1500 متر وما فوق، إلّا أنّ جميع طرق المنطقة ما زالت سالكة أمام ​حركة السير​".

ولفت إلى أنّ "تحسّبًا لاشتداد العاصفة، أكّد رئيسا اتحادا بلديات ​العرقوب​ ​محمد صعب​ و​الحاصباني​ سامي الصفدي، أنّ الأوضاع تحت السيطرة وأنّ الورش التابعة للاتحادين وُضعت في جهوزية تامّة، وقد اتّخذت الإجراءات اللوجستيّة والعملانيّة كافّة تحسّبًا لأي طارئ، وتقديم ما أمكن من مساعدات لأهلنا في هذه المنطقة".