أعلن تكتل "أوعَ"، في إطار التحركات الهادفة إلى استقلاليّة القضاء وتعزيز الشفافيّة، "أنّه قام بتحرّك اليوم أمام العادلية، تَرافق مع تقديم إخبار عن جميع التعديات على الأملاك البحرية الّتي حصل عليها التكتل، نتيجة تكريسه لحقّ الحصول على المعلومات"، منوّهًا إلى "أنّنا وصلنا لهذه النتيجة بعد مراكمة العمل والإنتصارات".
وأوضح في بيان، أنّ "التكتل طلب أيضًا من مدعي عام التمييز بعد مقابلته، أن يَضرب بيد من حديد، فنحن درعه ويستطيع أن يتّكل علينا في معركته، وكان المدعي العام متجاوبًا جدًّا"، لافتًا إلى أنّ "التكتل استنكر التعذيب الّذي تَعرّض له الثوار بعد الإعتقال، وطلب من مدعي عام التمييز التحرّك لمواجهة هذه التعديات، مُحمّلًا القوى الأمنية أي عنف يحصل في الشارع".
كانت هذه تفاصيل خبر تكتل "أوعَ" استنكر تعذيب الثوار بعد الإعتقال: قدمنا إخبارا عن التعديات على الأملاك البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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