التقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي في دار النقابة، المستشار السياسي في سفارة الجمهورية البلغارية ايفايلو هريستوف، وتم الحديث خلال اللقاء عن العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا التي قال عنها هريستوف انها تتطور إيجابا وتتسع في غير مجال، وهي تبشر بآفاق واعدة.
وتمنى هريستوف أن "يتمكن لبنان من تجاوز الوضع الراهن وان يشق طريقه بثقة نحو المستقبل الذي يستأهله وأن يواصل تأدية دوره المهم على الصعيدين الدولي والعربي، وأن يقوم تعاون صحافي وإعلامي بين البلدين بغرض تبادل المعلومات والإضاءة على القضايا المشتركة".
بدوره، شدد قصيفي على أن "العلاقات اللبنانية البلغارية تتقدم وتسجل نقاطا إيجابية وان هناك العديد من الامور المشتركة بين البلدين ينبغي تطويرها خصوصا في مجالي الاعلام والتواصل".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي عرض العلاقات الثنائية مع المستشار السياسي البلغاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.