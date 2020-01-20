القصيفي عرض العلاقات الثنائية مع المستشار السياسي البلغاري

التقى نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف قصيفي​ في دار النقابة، المستشار السياسي في سفارة ​الجمهورية​ البلغارية ايفايلو هريستوف، وتم الحديث خلال اللقاء عن العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا التي قال عنها هريستوف انها تتطور إيجابا وتتسع في غير مجال، وهي تبشر بآفاق واعدة.

وتمنى هريستوف أن "يتمكن لبنان من تجاوز الوضع الراهن وان يشق طريقه بثقة نحو ​المستقبل​ الذي يستأهله وأن يواصل تأدية دوره المهم على الصعيدين الدولي والعربي، وأن يقوم تعاون صحافي وإعلامي بين البلدين بغرض تبادل المعلومات والإضاءة على القضايا المشتركة".

بدوره، شدد قصيفي على أن "العلاقات اللبنانية البلغارية تتقدم وتسجل نقاطا إيجابية وان هناك العديد من الامور المشتركة بين البلدين ينبغي تطويرها خصوصا في مجالي الاعلام والتواصل".