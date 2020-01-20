حاجز ضهر البيدر أوقف شخصا وضبط بحوزته كمية متنوعة من المخدرات

ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "عناصر ​حاجز ضهر البيدر​ أوقفت المدعو "ب. ح." وهو سوري الجنسية من مواليد عام 1999)، وضبطت بحوزته حوالي 50 غرامًا من ​حشيشة الكيف​، 30 غرامًا من مادة باز كوكايين، كميّة من الحبوب المخدرة، وورق لف سجائر". إضغط للمزيد

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