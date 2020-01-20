سأل رئيس مجلس النواب السابق ​فريد مكاري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "هل تولد ​حكومة​ العشرين في 20-1-2020؟" وقال:"ربما، ولكن الأكيد، أن قوى السلطة لا تستحق عن أدائها وانعدام حس المسؤولية لديها أكثر من علامة صفر على عشرين!".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: قوى السلطة لا تستحق عن أدائها وانعدام حس المسؤولية لديها أكثر من علامة صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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