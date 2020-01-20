قاسم: سنستمر في بذل كل الجهود لتكون ولادة الحكومة قريبة

دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة إلى بذل التضحيات بعيداً عن الحصص والتوزير. ولفت إلى انه "نعرف أن آمال الناس بحزب الله كبيرة ونسمع من البعض يقول أنتم كحزب تستطيعون تشكيل الحكومة ، نشكر هذه الثقة من قبل الناس لمن في الحقيقة لا نستطيع وحدنا أن نشكلها ، نحن جزء لا بد من إقناع الأجزاء الأخرى ولا بدّ من التعاون مع الكتل".
وخلال رعايته حفلاً لكشافة الإمام المهدي في مدينة النبطية، وعد بأن حزب الله سيستمر في بذل كل الجهود وأن يحاول لتكون ولادة الحكومة قريبة قدر الإمكان حتى لا نصل إلى المزيد من التدهور المالي والإقتصادي والإجتماعي .
وعن الإعتراض الذي يأخذ شكل الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، قال : "هذا شغب لا نوافق عليه ولا يوصل إلّا للمزيد من التأزيم داخل البلد لذا علينا أن نضغط جميعاً ونساهم في إخراج الحكومة من القمقم وتكون بعد ذلك حكومة كل لبنان لأن طريقة إختيارها حصل وفق الآليات الدستورية منهم من وافق ومنهم من لم يوافق لكن في النهاية عندما تتشكل ستكون حكومة لبنان لأنها تشكلت وفق القواعد المعتمدة بطريقة قانونية".
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