قاسم: سنستمر في بذل كل الجهود لتكون ولادة الحكومة قريبة

دعا نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ الأفرقاء المعنيين بتشكيل ​الحكومة​ إلى بذل التضحيات بعيداً عن الحصص والتوزير. ولفت إلى انه "نعرف أن آمال الناس بحزب الله كبيرة ونسمع من البعض يقول أنتم كحزب تستطيعون ​تشكيل الحكومة​ ، نشكر هذه الثقة من قبل الناس لمن في الحقيقة لا نستطيع وحدنا أن نشكلها ، نحن جزء لا بد من إقناع الأجزاء الأخرى ولا بدّ من التعاون مع الكتل".

وخلال رعايته حفلاً لكشافة الإمام المهدي في ​مدينة النبطية​، وعد بأن حزب الله سيستمر في بذل كل الجهود وأن يحاول لتكون ولادة الحكومة قريبة قدر الإمكان حتى لا نصل إلى المزيد من التدهور المالي والإقتصادي والإجتماعي .

وعن الإعتراض الذي يأخذ شكل الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، قال : "هذا شغب لا نوافق عليه ولا يوصل إلّا للمزيد من التأزيم داخل البلد لذا علينا أن نضغط جميعاً ونساهم في إخراج الحكومة من القمقم وتكون بعد ذلك حكومة كل ​لبنان​ لأن طريقة إختيارها حصل وفق الآليات الدستورية منهم من وافق ومنهم من لم يوافق لكن في النهاية عندما تتشكل ستكون حكومة لبنان لأنها تشكلت وفق القواعد المعتمدة بطريقة قانونية".